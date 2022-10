Sylvia Bühler, Mitglied des Bundesvorstands von Verdi, forderte in Anbetracht der steigenden Kosten bei Energie und Lebensmitteln, den Menschen ihre Sorgen zu nehmen. Sie wandte sich an Bundesfinanzminister Christian Lindner mit den Worten: "Wenn ein Haus brennt, dann muss man löschen und nicht zum Wassersparen aufrufen!" Damit spielte sie auf die von der FDP angestrebte Schuldenbremse an, die in ihren Augen keinen Sinn ergebe. Auch Menschen mit durchschnittlichen Einkommen würden die Energiepreise bald nicht mehr bezahlen können, fürchtet Bühler. Sie forderte daher: Mietenstopp, ein gerechteres Bürgergeld sowie eine sichere Daseinsvorsorge. Außerdem sei es für das Bündnis wichtig zu signalisieren, dass soziale und ökologische Aspekte nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Was die Regierung bislang auf den Weg gebracht habe, reiche bei Weitem nicht aus.