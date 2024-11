Den Haushalt für die kommenden zwei Jahre will der Stadtrat voraussichtlich am 12. Februar endgültig beschließen. Aufgrund von Mehrausgaben durch Inflation, höhere Personalkosten und im Sozial- und Asylbereich fehlen der Stadt in den nächsten beiden Jahren jeweils rund 70 Millionen Euro. Oberbürgermeister Hilbert warb in seiner Rede dafür, trotz der vielen Positionen im Stadtrat eine Lösung zu finden. Sonst würden "dringende Investitionen in der Luft" hängen.