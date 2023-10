In Dresden teilen sich Fahrrad und Auto oft die Straße. Das kann gerade an Kreuzungen und bei engen Straßenführungen schnell gefährlich werden. An diesem Sonnabendnachmittag können sich Radfahrer und Fußgänger aber relativ unbehelligt durch die Straßen bewegen. Zumindest im Rahmen einer Rave-Demo der Initiative Fuß- und Radentscheid Dresden, die von der Polizei begleitet wurde.

Nach dem Start am Alaunplatz trieb es die schätzungsweise 150 vorwiegend jungen Teilnehmer über die Albertbrücke in Richtung der Dresdner Friedrichstadt. Am Goldenen Reiter pausierte der Demonstrationszug für Redebeiträge anderer Initiativen wie das Bündnis Verkehrswende Dresden oder Fridays For Future.