In Dresden feiert die rechtsextremistische Bewegung Pegida am Sonntag ihren siebten Jahrestag. Zahlreiche Bündnisse haben zu Gegenprotesten aufgerufen. Laut MDR-Reporterangaben versammelten sich am Fritz-Förster-Platz rund 700 Menschen. Die Versammlung wurde von der TU Dresden angemeldet.

Am Alaunpark startete ebenfalls ein Gegenprotest. Rund 1.000 Menschen liefen von hier aus eine Route durch die Neustadt, so ein MDR-Reporter. Am Altmarkt, wo die Pegida-Kundgebung stattfinden soll, hat die Polizei bereits Absperrgitter aufgestellt. Es soll ein Gegenprotest in Sicht- und Hörweite ermöglicht werden.