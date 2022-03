Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Dresden für ein Ende aller Corona-Maßnahmen demonstriert. Dazu hatten die Initiative Querdenken 351 sowie 24 weitere Bündnisse zu einer Kundgebung auf dem Altmarkt und einer anschließenden Demonstration aufgerufen. Sie forderten einen "Freedom Day". Angemeldet waren nach Angaben der Stadt 4.000 Teilnehmer. Die Polizei wollte die genaue Zahl nicht beziffern, bestätigte aber die Schätzung von mehreren Tausend. Auf Plakaten sprachen sich die Demonstranten etwa gegen eine Corona-Impfpflicht aus. Auf einem Banner hieß es: "Coronamaßnahmen beenden: Kretschmer verhaften!"



Zudem wurden Russland-Fahnen geschwenkt - offensichtlich aus Solidarität mit dem Land, das derzeit in der Ukraine Krieg führt.

Eigentlich eine Anti-Coronamaßnahmen-Demo - doch die "Querdenker" tragen unter anderem deutsche, russische, kanadische sowie schwedische Flaggen oder Fahnen mit Friedenstauben und verkleiden sich teilweise als Native Americans. Wie passt das alles zusammen?, fragen sich Beobachter. Bildrechte: xcitePRESS