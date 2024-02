Die Polizei erwartet eine "konfrontative Versammlungslage".

Bündnis "Dresden Wi(e)dersetzen" kündigt spontane Sitzblockaden an.

Auch Oberbürgermeister Hilbert wird sich Gegenprotest anschließen.

Angesichts eines geplanten Aufzugs von Rechtsextremisten und dem seit Wochen anhaltenden Protest gegen Rechts und für Demokratie bereitet sich die Dresdner Polizei am Sonntag auf einen Großeinsatz vor. An diesem Tag werde bereits an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Für den 13. Februar, den eigentlichen Gedenktag, plant die Polizei nach eigenen Angaben kleiner, auch weil an diesem Tag bisher kein rechter Aufzug angemeldet worden ist.

15 Demos angemeldet - Polizei rechnet mit "konfrontativer" Lage

Nach Rathausangaben sind für den Sonntag insgesamt 15 Versammlungen angemeldet worden. Dazu gehören eine Demonstration aus dem rechtsextremen Spektrum mit 1.000 angemeldeten Teilnehmern in der Strehlener Straße. Dem stehen zahlreiche Gegendemonstrationen gegenüber, bei denen auch tausende Teilnehmer der Versammlungsbehörde gemeldet wurden.



Die Polizei geht von einer "konfrontativen Versammlungslage" in der Innenstadt aus. Es werde dabei auch mit Anreisen von Rechtsextremisten und Neonazis aus anderen Bundesländern gerechnet. Die Polizei will nach eigenen Angaben die Versammlungsfreiheit gewährleisten und gleichzeitig beide Lager trennen. Bei Blockaden oder körperlichen Auseinandersetzungen werde eingeschritten, kündigte sie an.

Verkehrseinschränkungen zwischen Hauptbahnhof und Elbe

Polizeisprecher Thomas Geithner sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Wir sehen jetzt den Schwerpunkt im östlichen Stadtrand von Dresden zwischen Hauptbahnhof und Elbe. Das heißt im Umkehrschluss: die historische Altstadt, also das Zentrum im engeren Sinne, wird nicht betroffen sein. Auch die Neustadtseite wird keine Rolle spielen." Auch mit Verkehrseinschränkungen im ÖPNV ist zu rechnen. Informationen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) dazu liegen derzeit noch nicht vor (Stand: Freitag: 17 Uhr).

Versammlungsorte laut Stadtverwaltung Dresden sind ab Sonntagmittag

Schlesischer Platz und Hansastraße

Bahnhof Mitte

Hauptbahnhof Dresden und Straßen ringsum

Schlesischer Platz

Jorge-Gomondai-Platz

Könneritzstraße

Oskarstraße

Rosa-Luxemburg-Platz

Rathausplatz

Wasastraße

Weißeritzstraße

Aktionsnetzwerk nennt Opfererzählung "Geschichtsrevisionismus"

Auch das Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" hat angekündigt, sich dem Gegenprotest am Sonntag in Dresden anzuschließen. Dazu sagt Jürgen Kasek vom Aktionsnetzwerk: "In Dresden wird alljährlich beim Aufmarsch die deutsche Opfererzählung fortgesponnen und Geschichte relativiert. Die vermeintlich unschuldige Zivilbevölkerung sei 'geopfert' worden." Dieses Opfernarrativ, so Kasek weiter, sei der Fundus, aus der nationalistische und revisionistische Kräfte schöpften.

Ratshausspitze ruft zum Widerstand gegen Rechts auf

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wünscht sich ein ebenso "eindrucksvolles Zeichen" wie bei den Protesten gegen Rechts am 21. Januar und 3. Februar. "Hier dürfen wir nicht nachlassen", appellierte er. "Wir dürfen das Gedenken an den 13. Februar nicht den Ewiggestrigen überlassen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben." Es gebe keine bessere Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens als die Demokratie. "Dafür einzustehen, ist jede Zeit wert." Er werde am Sonntag dabei sein.

Wir dürfen das Gedenken an den 13. Februar nicht den Ewiggestrigen überlassen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben. Dirk Hilbert Oberbürgermeister der Stadt Dresden

Antifaschistischer Gegenprotest kritisiert Polizeistrategie

Zum Gegenprotest hat unter anderem das Bündnis "Dresden Wi(e)dersetzen". Einer der Sprecher, Matthias Lüth, sagte: "Wir kritisieren die Stadt dafür, dass nicht nur jedes Jahr der rote Teppich ausgerollt wird, sondern die Polizei geschlossen Spalier steht und die Stadt hermetisch abriegelt. Da auch dieses Jahr die Route der Nazis nicht im Vorhinein bekannt gegeben wird, haben wir gar keine andere Möglichkeit, als auch spontan auf das Versammlungsgeschehen zu reagieren." Dies schließe Sitzblockaden ein.

