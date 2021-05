Lars Schulze hat einen Lappen und eine Flasche mit Desinfektionsmittel stets griffbereit. Er wartet an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 13 und der Buslinie 79 in Dresden-Mickten darauf, die Bahnen und Busse zu desinfizieren. "Konkret geht es um die Haltestangen, Entwerter, Griffe an den Sitzen, die Knöpfe der Türöffner und die Fahrkartenautomaten in den Straßenbahnen", sagt Schulze, der für die europaweit tätigte Dienstleistungsfirma Sasse arbeitet. Das Berliner Unternehmen ist seit Mai vorigen Jahres mit der zusätzlichen Desinfektion der Fahrzeuge von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) beauftragt. 40 Mitarbeiter seien täglich zwischen 8 und 18 Uhr an knapp 20 Dresdner Endhaltestellen im Einsatz, so Sasse-Abteilungsleiter Peter Gäbler.