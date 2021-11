Deutscher Karikaturenpreis 2021 in Dresden verliehen

Im Dresdner Schauspielhaus ist am Sonntagvormittag der 22. Deutsche Karikaturenpreis verliehen worden. Mit dem "Geflügelten Bleistift in Gold" ist der Berliner Cartoonist Olaf Schwarzbach für sein Werk "Das M-Wort" geehrt worden, wie die Veranstalter mitteilten.

Der "Geflügelte Bleistift in Silber" ist an Kai Flemming für "Rassistische Klischees" verliehen worden. Die gebürtige Hamburgerin und Wahlberlinerin Katharina Greve sicherte sich mit ihrem Werk "Antisemitismus" den "Geflügelten Bleistift in Bronze". Als beste Newcomerin der Szene ist Annika Frank für "Neue Normalität" ausgezeichnet worden. Laudator Olaf Schubert führte durch die Veranstaltung.