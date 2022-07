Mit einer neuen Masche haben Diebe in den vergangenen Wochen an der Raststätte Dresdner Tor an der A4 25.000 Euro Bargeld gestohlen. Die Opfer: Lkw-Fahrer – allesamt Männer, allesamt aus dem Ausland. Seit Mitte Juni wurden vier Diebstähle bei der Polizei angezeigt, bei denen es Unbekannten durch ein Ablenkungsmanöver gelungen war, Bargeld aus der Fahrerkabine zu entwenden. Den höchsten Schaden beklagte ein Lkw-Fahrer Ende Juni: Ihm wurden etwa 9.000 Euro entwendet.

So funktioniert die neue Diebstahl-Masche: Unter dem Vorwand, dass mit dem Lkw etwas nicht in Ordnung sei, werden Lkw-Fahrer auf Raststätten und Autobahnparkplätzen aus dem Fahrzeug gelockt. Sobald die Kabine frei ist, steigt unbemerkt jemand anderes in das Fahrerhaus, um dort nach Geld und Wertsachen zu suchen.

Mit Plakaten an den Raststätten Dresdner Tor an der A4 sowie an der Raststätte Hansens Holz an der A14 versucht die Polizei vor der aktuellen Diebesmasche zu warnen. Außerdem werden Flyer in insgesamt sechs Sprachen ausgelegt und verteilt. Was die Polizei rät, gilt auch für Menschen, die mit dem Pkw unterwegs sind: ein gesundes Misstrauen an den Tag legen, Türen beim Verlassen des Fahrzeugs verriegeln und keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Wer trotzdem Opfer einer Straftat wird, sollte dies der Polizei melden.