Die Hunde gehören zur Familie ihrer Diensthundeführenden. Diese nehmen sie nach der Arbeit mit nach Hause und verbringen auch die Urlaubszeit mit ihnen. "Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wieviel Engagement die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes in ihren herausfordernden Beruf stecken", so Sittel. "Das zu betonen, ist gerade in Zeiten wie diesen wichtig, in denen manch einer auf der Straße seine gute Kinderstube gegenüber den Mitarbeitern zu vergessen scheint."