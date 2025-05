In Dresden hat das 53. internationale Dixieland-Festival begonnen. Nach Angaben der Organisatoren werden in diesem Jahr bis zu 400.000 Besucher erwartet. Bis zum kommenden Sonntag sind insgesamt 48 Jazz-Konzerte geplant, viele ohne Eintritt auf Straßen und öffentlichen Plätzen. Dresden nimmt für sich in Anspruch, das größte Festival für Oldtime-Jazz in Europa auszurichten.