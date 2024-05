Mit einem Familienfest im Zoo hat am Sonntag das 52. Internationale Dixieland-Festival in Dresden begonnen. Nach Angaben der Organisatoren treten bis Pfingsten 38 Bands und Solisten aus zehn Ländern an verschiedenen Orten der Stadt auf. Die Hälfte der insgesamt 44 Veranstaltungen sei eintrittsfrei. Die Vielfalt der Gäste reicht von den Mama Shakers aus Frankreich über die Louis-Armstrong-Celebration-Band aus den Niederlanden bis zur Soko Dixie aus Österreich.