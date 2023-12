Er hat an so ziemlich allen großen Orchesterhäusern der Welt gearbeitet, an der Wiener Staatsoper ebenso wie bei der Sächsischen Staatskappelle und natürlich auch bei der Dresdner Philharmonie. Er wird allseits geschätzt und bringt vielleicht ein großes Stück mehr Internationalität nach Dresden.

Mit Sir Donald Runnicles habe man einen international renommierten und sehr erfahrenen Chefdirigenten für die Dresdner Philharmonie gewinnen konnten, erklärte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Runnicles sei an der Metropolitan Opera in New York ebenso begehrt wie an der Deutschen Oper Berlin und vielen weiteren großen Häusern wie denen von Wien, Paris, Mailand und London.

In einer Mitteilung des Orchesters wurde Runnicles mit den Worten zitiert, er sei "sofort gefesselt von der Schönheit und dem hervorragenden Klang" des Dresdner Konzertsaals gewesen. Das habe sich beim Orchester fortgesetzt: "Ich bin auf eine exzellente musikalische Qualität, auf großes Vertrauen und eine Art des Zusammenspiels getroffen, wie ich sie vorher kaum irgendwo erlebt habe", so Runnicles.

Runnicles erklärte, er wolle den "hervorragenden Ruf der Dresdner Philharmonie weiter festigen und ausbauen". Der Musiker wurde 1954 im schottischen Edinburgh geboren. Er studierte in Edinburgh und Cambridge. Seit 2009 ist er Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Von 2009 bis 2016 war er Chefdirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra. Zuvor bekleidete er von 1992 bis 2009 an der San Francisco Opera die Position als Music Director. 2004 ernannte ihn Königin Elizabeth II. zum Offizier des "Order of the British Empire". Im Oktober 2020 wurde Runnicles von der Königin in den Ritterstand erhoben.