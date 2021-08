Dreharbeiten "Tatort" aus Dresden: "Katz und Maus" am Elbufer

In der Landeshauptstadt laufen die Dreharbeiten zum 14. Tatort aus Dresden. Nach den ersten Drehtagen in der vergangenen Woche unter anderem in Radebeul war das Team am Mittwoch am Elbufer zu entdecken.