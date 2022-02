Gegen den Aufmarsch der Rechten, der durch die Innenstadt führte und wieder am Bahnhof Mitte endete, gab es lautstarken Gegenprotest. Die Gegendemonstranten kamen an mehreren Orten entlang der Demonstrationsroute zusammen. Zum Teil gelang ihnen Protest in Hör- und Sichtweite. Vereinzelt gab es symbolische Sitzblockaden.



Die Polizei trennte die Demonstrationen großräumig voneinander ab. In einer ersten Zwischenbilanz zeigte sie sich mit dem Einsatzkonzept zufrieden. Das Konzept sei aufgegangen, hieß es. Zwei Verfahren wegen Landfriedensbruchs wurden eingeleitet. In einem weiteren Fall wird wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte ermittelt. Vereinzelt kam Pfefferspray zum Einsatz.

Jährlich am 13. Februar gedenkt die Stadt der Zerstörung großer Teile Dresdens 1945 und der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Seit Jahren missbraucht die rechte Szene den Gedenktag für ihre Zwecke. Bei den Bombenangriffen der Alliierten am 13. Februar 1945 starben wissenschaftlichen Schätzungen zufolge etwa 25.000 Menschen.



Der Gedenktag hatte am Vormittag mit einer Kranzniederlegung auf dem Dresdner Nordfriedhof und einem Gottesdienst in der Frauenkirche begonnen. Daran nahmen neben Oberbürgermeister Dirk Hilbert auch Vertreter des sächsischen Kabinetts teil. Hilbert betonte in seiner Rede auf dem Nordfriedhof die deutsche Schuld. "Wir dürfen mit Blick auf die Zerstörung von Dresden nicht nur auf 1945 schauen, sondern müssen unsere Perspektive auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 erweitern", so Hilbert. Auf dem Friedhof liegen unter anderem Zivilisten, Wehrmachtsangehörige und Zwangsarbeiter.

Im Erinnern müssen wir uns gerade auch wegen der gegenwärtigen politischen Lage in unserer Stadt, in unserem Land und in Europa der Vielschichtigkeit einer gleichzeitig trennenden und verbindenden, einer unendlich komplexen Geschichte stellen. Dirk Hilbert Oberbürgermeister Dresden (FDP)

Dieses Erinnern ist für uns eine besonders wichtige Frage, wenn wir uns stellen den Gedanken an die Kriegsherde unserer Zeit. Kriege werden nicht ausbrechen, sie werden gemacht. Und vor dieser Verantwortung darf man sich nicht in irgendeiner Weise drücken. Detlef Fritzsch Verband Kriegsgräberfürsorge