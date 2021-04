"Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" wird nach mehrjähriger Restauration erstmals wieder zu sehen sein - flankiert von weiteren Vermeer-Gemälden und zeitgenössischen Werken. Bildrechte: SKD/Wolfgang Kreische

Im Zentrum der Schau steht das Dresdner Bild "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster". Das Werk wurde in den vergangenen vier Jahren restauriert und werde erstmals wieder in der Öffentlichkeit präsentiert, hieß es. Da Übermalungen entfernt wurden, ist das Bild so zu sehen, wie es in Dresden noch nie gezeigt werden konnte - im Zustand seiner Fertigstellung 1659 in Delft. Neun weitere Gemälde Vermeers, die eine enge Beziehung zu diesem Bild haben, kommen aus ganz Europa und den USA für diese Ausstellung nach Dresden.



Das Gesamtwerk des Holländers ist mit nur etwa 35 heute bekannten Werken vergleichsweise klein. Vermeers weltbekanntes Bild "Brieflesendes Mädchen" wurde 1742 in Paris für die Sammlung des sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. erworben. Seitdem befindet es sich in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister.