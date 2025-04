Mehr als ein halbes Jahr nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden ist auch das zweite Brückengelenk aus der Elbe geborgen worden. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, hatte eine Untersuchung des Flussbettes per Echolot Ende vergangener Woche neue Anhaltspunkte für den Verbleib des mehr als zehn Tonnen schweren Bauteils gegeben. Am Montag habe sich der Verdacht bestätigt und das Brückengelenk sei im Anschluss per Schubschiff und Bagger geborgen worden.