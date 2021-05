Der langjährige Freiburger Stadtdekan Markus Engelhardt ist neuer Pfarrer der Dresdner Frauenkirche. Der 59-Jährige hat sein Amt an diesem Sonnabend offiziell angetreten. Der gebürtige Freiburger hatte sich in einem zweiten Auswahlverfahren durchgesetzt. Seine Einführung findet im Rahmen eines Gottesdienstes am 9. Mai statt - coronabedingt nur im kleinen Kreis. Die Feier wird per Livestream übertragen.

Geschäftsführer der Stiftung

Engelhardt besetzt an der berühmten Kirche am Dresdner Neumarkt die erste Pfarrstelle und ist damit auch einer der Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden. Die Stelle war nach dem Wechsel von Sebastian Feydt nach Leipzig vakant. In einem ersten Verfahren wurde kein geeigneter Bewerber gefunden. Feydt ist seit Ende August 2020 Superintendent des Kirchenbezirkes Leipzig.

Markus Engelhardt ist der Sohn des früheren Bischofs der badischen Landeskirche und Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Klaus Engelhardt. Markus Engelhardt wuchs in Heidelberg auf, studierte Theologie in Bern, Erlangen und Tübingen. Er war seit 2007 Stadtdekan in Freiburg. Zu seinen neuen Aufgaben gehört, die Frauenkirche weiter als Ort gesellschaftspolitischer Diskurse und der Friedens- und Versöhnungsarbeit zu schärfen.

Zwei Millionen Besucher im Jahr

Die Frauenkirche zu Dresden Bildrechte: MDR/Frank Eckert Das Dresdner Gotteshaus hat keine eigene Gemeinde im klassischen Sinne, sondern verbindet mit Gottesdiensten und anderen Angeboten Einheimische und Touristen. Jährlich besuchen die in den 1990er-Jahren nach barockem Vorbild wiederaufgebaute und 2005 geweihte Kirche etwa zwei Millionen Menschen. Die zweite Pfarrstelle hat Pfarrerin Angelika Behnke inne.