Dresden Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb

Im Zentrum von Dresden ist in der Nacht zum Donnerstag ein Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, steht in der Rosenstraße in der Wilsdruffer Vorstadt eine Lagerhalle in Flammen. Das Feuer sei kurz nach Mitternacht ausgebrochen und habe sich schnell ausgebreitet. Mehrere Explosionen seien zu hören gewesen. In der Halle lagerten vorwiegend Verpackungsmüll sowie mehrere Maschinen und Fahrzeuge.