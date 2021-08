Organisationschef Peter Eckstein sagte, die aktuellen Rahmenbedingungen, die steigenden Inzidenzen und die Prognosen des Pandemie-Verlaufs im Herbst hätten den Veranstaltern keine andere Wahl gelassen. Es sei ihm sehr schwergefallen, aber ohne Planungssicherheit lasse sich ein solches Event nicht seriös vorbereiten. Am 17. Oktober planen die Veranstalter nun als Verein eine Laufveranstaltung in kleinerem Rahmen über zwei verschiedene Strecken. Details dazu sollten in Kürze folgen.