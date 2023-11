Die Münz-Expertin Sylvia Karges soll noch 2023 die Leitung der Dresdner Münzsammlung übernehmen.

Karges will die Forschung, Digitalisierung und Vernetzung der Sammlung stärken.

Die Dresdner Münzsammlung zählt mit 300.000 Objekten zu den wichtigsten Deutschlands.

Die Historikerin Sylvia Karges ist als neue Leiterin der Münzsammlung in Dresden berufen worden. Das gaben die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) am Mittwochnachmittag bekannt. Demnach soll Karges ihr Amt noch im November antreten.

Stationen in Berlin und New York

Karges gilt als Expertin der Numismatik (Münzkunde). Sie studierte unter anderem an der Freien Universität in Berlin, wo sie ihre Dissertation über antisemitsche Symbolik bei Münzen abschloss. Diese Leistung hob Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in der Mitteilung hervor: "Besonders beindruckt hat mich, dass Frau Karges das Thema der antisemitischen Ikonologie in der Münzkunde so sensibel bearbeitet hat."

Lange Jahre arbeitete Sylvia Karges bei der American Numismatic Society in New York. Weitere Anstellungen führten sie an das Berliner Münzkabinett im Bodemuseum, die Universität Göttingen und die Hamburger Kunsthalle. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Münzsammlungen Dresden für die Zukunft gestalten

Karges bezeichnete es als große Ehre, diese Stelle übernehmen zu dürfen: "Ich freue mich darauf, die Kontinuität der numismatischen Tradition nicht nur gewissenhaft fortzusetzen, sondern auch zukunftsfest zu gestalten." Laut den SKD will sie die Forschung verstärken, die Digitalisierung der Sammlung vorantreiben und die Münzsammlung weiter vernetzen. Generaldirektorin Ackermann hält Karges für geeignet, um "diese oft unterschätzte Sammlung mit übergreifendem Blick und kuratorischem Erfindungsreichtum in die Zukunft zu führen."

Sylvia Karges übernimmt das Amt von Rainer Grund, der die Sammlung 20 Jahre lang leitete und inzwischen in den Ruhestand gegangen ist. Die Münzsammlung in Dresden gilt mit ungefähr 300.000 Objekten als eine der wichtigsten in Deutschland und wird im Residenzschloss gezeigt.