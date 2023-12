Jedoch stellt Krüger klar, dass allein durch den Ankauf der Wohnungen noch kein neuer Wohnraum entsteht. Daher sei der der zweite Teil des Deals entscheidend: ein Flächenkauf. "In diesen Flächen kann die Stadt oder eben ihre Gesellschaft WiD dann auch selbst weitere Wohnflächen entwickeln. Also das ist das eigentliche Plus an zusätzlichem belegungsgebundenen Wohnraum, der reine Kauf der Bestandswohnungen ist es natürlich nicht."