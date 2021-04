Die pandemiebedingte Absage des Marktes 2020 war für alle Beteiligten ein Rückschlag. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir bereits jetzt intensiv an Konzepten für verschiedene Szenarien, die eine diesjährige Ausgabe des Striezelmarktes ermöglichen.

Der Striezelmarkt sei eine feste Institution, dennoch freue man sich auch über neue Gesichter unter den Händlern, so Franke. Insgesamt sind in der Ausschreibung 57 Anbietergruppen vom klassischen Advents- und Weihnachtssortiment, Imbissangebot über Kunsthandwerk bis hin zu regionalen Erzeugnissen aufgeführt.

Im vergangenen Jahr wurde lange um den Striezelmarkt gekämpft, bis er dann coronabedingt schließlich doch abgesagt wurde. Die Stadt sehe keine realistische Option mehr, den Markt doch noch durchzuführen, sagte der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert damals. Das Infektionsgeschehen in Dresden, aber auch in den umliegenden Landkreisen lasse keine andere Entscheidung zu, hieß es.

Statt des Marktes standen nur die Striezelmarkt-Fichte mit Krippe und die Pyramide auf dem verwaisten Altmarkt. Der große Holzschwibbogen an der Wilsdruffer Straße kündete mit seiner Aufschrift vom 586. Striezelmarkt. Da es den Markt aber nicht gab, stellte man sich in der Dresdner Verwaltung die Frage, was das für die Zählung des Striezelmarkts im Jahr 2021 bedeutet. Da nun vom 587. Strizelmarkt die Rede ist, wurde die Zählung einfach fortgesetzt. Auch der leere Markt zählt demnach als Striezelmarkt.