In Dresden ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der einen Rettungswagen beschädigt hat. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren Fahrzeug und Besatzung vom Malteser-Hilfsdienst am Sonntagmorgen im Stadtteil Prohlis im Einsatz, um einen Notfall-Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Während Sanitäter den Patienten in den Rettungswagen verluden, wurden sie demnach von einem Unbekannten zunächst verbal attackiert. Weil Beruhigungsversuche nicht erfolgreich gewesen seien, hätten die Einsatzkräfte sich und den Patienten im Fahrzeug in Sicherheit gebracht und eingeschlossen sowie die Polizei alarmiert.