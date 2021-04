Ein winziger Fisch wird dank besonderer Eigenschaften zum Forschungsobjekt für die Neurophysiologie. Denn die Vertreter der Gattung Danionella gewähren tiefe Einblicke in ihr Inneres. Ralf Britz von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden sagte: "Der zwergenhafte Fisch ist durchsichtig, besitzt kein Schädeldach und erlaubt so die Untersuchung des Gehirns am lebenden Tier."

Britz sagte MDR SACHSEN, dass die Art Danionella dracula auf sein Betreiben hin 2009 von einheimischen Forschern in Myanmar entdeckt wurde. Die Fischlein lebten dort in 22 bis 24 Grad Celsius warmen Süßwasser-Bächen in bergigen Regionen als große Schwärme. Andere Arten der Gattung waren über den internationalen Aquaristikhandel bereits zuvor nach Europa gelangt. Wegen der aktuell angespannten politischen Lage in Myanmar kämen derzeit keine Fische in den internationalen Handel, allerdings vermehren sich die Laborfische der Wissenschaftler.