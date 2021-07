Das kleine Hausboot am Blauen Wunder zieht die Neugierigen magisch an. Sie kommen gucken, machen ein Foto oder rufen hinein, ob denn jemand an Bord ist. "Du hast hier immer Besuch", sagt Holger Haustein alias Driftwood Holly. Seit einem Tag ankert der Musiker am Gelände des Wassersportvereins "Am Blauen Wunder". Dort, wo sich vor Corona jedes Jahr im Juli die Teams beim Drachenboot-Rennen maßen.

Schwimmende Bühne

Für Holly, der seit mehr als 20 Jahren in Yukon in Kanada lebt, sind durch die Corona-Pandemie alle Musiktouren ausgefallen. Als Musiker sei man blitzartig arbeitslos geworden, sagt der gebürtige Oberwiesentaler. Für ihn war klar: "Wenn irgendwas geht, dann draußen, nomadisch und flexibel." Er hatte die Idee, diesen Sommer auf einem selbstgebauten Hausboot die Elbe hinabzutouren. Von der Traumfänger - der Name des Bootes stand in Kanada bereits fest - wurde ein Bild gemalt und dann im Internet unter den Fans für seine Tour gesammelt.

Die Traumfänger ist eine voll ausgestattete Bühne. Ich habe eine Solaranlage an Bord mit einer Batterie, mit der ich einen kompletten Gig spielen kann. Driftwood Holly Musiker und Wahlkanadier

Mit der Traumfänger auf Traumfang

Nun ist die Idee Wirklichkeit. Seit einer Woche ist Holly mit seiner Traumfänger in Deutschland auf der Elbe unterwegs, lebt auf dem Wasser und gibt spontan Konzerte. Am Startpunkt seiner Reise, in Königstein, hat er bereits gespielt. Dann legte er ab und fuhr zwischen den Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz den Fluss hinunter. "Fantastisch. Es ist wie im Hobbit-Film, also total episch dahinten." Ein weiterer persönlicher Höhepunkt war ein Stopp am Pillnitzer Schloss - an Wassertreppe, wo einst Gondeln von August dem Starken anlegten. Das sei schon ein Traum gewesen, den er eingefangen hat, sagt Holly.

Die Hündin Ruby ist bei der ungewöhnlichen Tournee mit dabei. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt