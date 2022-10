Der DRK-Blutspendendienst hat in Dresden zur sogenannten Blutspende-Challenge gegen Krebs aufgerufen. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte, sollen gut einen Monat lang neue Blutspender gewonnen werden. Ziel sei es, mindestens 500 Spenden für Patienten in der Region zu sammeln. Schirmherrin die 14-jährige Kim aus Weinböhla, das unter anderem durch Bluttransfusionen von Knochenkrebs geheilt werden konnte. Unterstützt wurde die Aktion am ersten Tag vom Dresdner Toruenwagen-Rennfahrer Jonas Greif. Wer Blutspenden möchte, kann täglich - ohne Termin - in der Dresder Centrum-Galerie vorbeikommen.