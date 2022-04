Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen eine 41-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erhoben, wie sie am Freitag mitteilte. Beide müssen sich nun vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden wegen des Handels in 24 Fällen in "nicht geringer Menge" verantworten. Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Die beiden Beschuldigten sollen teilweise zusammen, teilweise auch unabhängig voneinander mit der Droge Crystal gehandelt haben. So wird der 41-Jährigen vorgeworfen, zwischen Januar und Oktober 2021, in manchen Fällen zusammen mit dem 33-Jährigen, über zehn Kilogramm Crystal in Dresden und in Leipzig angekauft oder verkauft zu haben. Der Schwarzmarktwert der Ware soll sich auf 300.000 Euro belaufen.

Eine Angeklagte wurde in Spanien festgenommen

Dem jüngeren Angeklagten wiederum wird vorgeworfen, zwischen Juni und Oktober 2021, teilweise mit seiner älteren Geschäftspartnerin, über sieben Kilogramm Crystal im Stadtgebiet von Dresden angekauft oder verkauft zu haben. In diesem Fall beläuft sich der Schwarzmarktwert auf 210.000 Euro.

Die Frau ist laut der Staatsanwaltschaft Dresden bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Sie verbüßte, während sie die Taten begangen haben soll, eine Bewährungsstrafe und befand sich bis zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in Spanien. Nach einer Zeit in der spanischen Auslieferungshaft wurde sie im Oktober nach Deutschland überführt, wo sie seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Keine Äußerung zu den Tatvorwürfen

Der Mann ist ebenfalls vorbestraft, die vergangenen Delikte stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln. Auch er befindet sich seit Oktober in Untersuchungshaft.

Beide haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Landgericht Dresden muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird.