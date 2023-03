Premiere in der Weinbergslage am Goldenen Wagen in Radebeul: Am Mittwoch ist zum ersten Mal eine Agrar-Drohne über den Wackerbarth-Berg geflogen - vorerst nur zu Testzwecken und um geeignete Start- und Landeplätze auszuprobieren. Der Weinbauleiter des Staatsweinguts Schloss Wackerbarth, Till Neumeister, setzt große Hoffnung in dieseTechnologie. Die Drohne eines fränkischen Landwirtschaftsdienstleisters soll in diesem Jahr bei einem Pilotprojekt Pflanzenschutzmittel in der Steillage ausbringen, in der bislang Winzer in Handarbeit mit Schutzkleidung und Schlauchspritze im steilen Weinberg buckeln mussten. Mit der Austriebsspritzung zum Vegetationsbeginn in wenigen Wochen soll es losgehen, hofft Neumeister.