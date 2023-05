Wegen dem Austritt giftiger Dämpfe ist die Feuerwehr in Dresden zu einem ABC-Einsatz in einer Großdruckerei angerückt. Dort war es am Mittwochnachmittag bei Arbeiten in einer Halle zu einer chemischen Reaktion von Wasser und Kupfersulfat gekommen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Dabei seien Dämpfe freigesetzt worden. Fünf Mitarbeiter kamen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Weitere Personen oder Anwohner waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr.

In einer Druckerei in Dresden gab es einen ABC-Einsatz. Bildrechte: Roland Halkasch