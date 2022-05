Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat sich in Brüssel mit Vertretern der Europäischen Union über den Neubau der Bahnstrecke Dresden-Prag ausgetauscht. Ein solch großes Projekt werde man nicht alleine in Deutschland und Tschechien stemmen können, sondern es sei ein europäisches Projekt, sagte Dulig. Er hatte sich zuvor mit dem EU-Koordinator beim Generaldirektorat Mobilität und Verkehr, Mathieu Grosch, getroffen. Die Landesregierung arbeite seit Jahren eng mit Grosch zusammen, um die Eisenbahnstrecke überhaupt durchsetzen zu können, betonte der SPD-Politiker.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand laut Angaben des Ministeriums die Neuausrichtung des transeuropäischen Verkehrsnetzes, in deren Rahmen die Bahnstrecke Berlin-Dresden-Prag-Wien vollständig in das sogenannte erweiterte Kernnetz eingeordnet werden könnte. Laut Verkehrsministerium würde sich daraus eine deutliche Verbesserung der Förderbedingungen ergeben. "Es geht bei der Förderung der EU noch nicht um eine konkrete Summe, auch wenn wir über ein Milliardenprojekt reden", so Dulig. Es gehe eher darum, dass die bestehenden Programme genutzt werden können. Diese sicherten den Ländern bis 2028 Mittel zu. Um diesen Zeitpunkt einhalten zu können, müsse die Planung der Strecke vorangetrieben werden, sagte Dulig. Ein erster Erfolg sei die Aufnahme der Strecke im Bundes-Verkehrswegeplan durch die Deutsche Bahn und die Bundesregierung.