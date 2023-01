Ermittlungsarbeit Durchsuchungen in Dresden und Umgebung wegen kinderpornografischer Inhalte

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden haben in den vergangenen beiden Jahren 154 Objekte durchsucht, die im Zusammenhang mit Ermittlungen zu kinderpornografischen Inhalten stehen. Am Mittwoch gab es von den beiden Behörden erneut eine "Gemeinsame Einsatzmaßnahme Kinderpornografie". Diesesmal standen Wohnungen in Dresden und Umgebung im Fokus.