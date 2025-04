Nach Haushaltsbeschluss Das ist das neue Angebot der DVB

Wegen der schwierigen Haushaltslage in der Landeshauptstadt haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihr Angebot angepasst. Ende März hatte der Dresdner Stadtrat den Doppelhaushalt beschlossen. Zugleich sei das Unternehmen damit beauftragt worden, unter anderem interne Kosten zu senken und das Angebot zu reduzieren. So heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe.