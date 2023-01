Nach vorläufigen Zahlen hatten die DVB im Jahr 2022 rund 143 Millionen Menschen befördert. Dieser Wert liegt deutlich über dem Niveau von 2020 mit 116 Millionen und von 2021 mit 110 Millionen Fahrgästen. Die beste Vor-Corona-Zahl von 164 Millionen aus dem Jahr 2019 wurde noch nicht wieder erreicht. Allerdings würden immer mehr Menschen wieder in Busse und Bahnen einsteigen, so die DVB. Trotzdem schreiben die DVB Verluste .

Gleichwohl habe das Projekt des 9-Euro-Ticktes zu einem Imagegewinn für den ÖPNV geführt, so Lösch. Zumindest in Dresden waren ausreichend Kapazitäten vorhanden, sodass Busse und Bahnen nicht aus allen Nähten platzten und auch niemand an Haltestellen zurück blieb. Auch die DVB hätten beobachtet, dass viele Fahrten ausschließlich wegen des 9-Euro-Tickets unternommen wurden unter dem Motto: 'Wenn das Ticket schon bezahlt ist, kann man auch einen Ausflug mehr unternehmen'. Derweil laufen bei den DVB längst die komplexen Planungen für das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket, das in der ersten Jahreshälfte eingeführt werden soll. Die DVB gehen davon aus, dass dies vermutlich erst zum Mai umsetzbar sein wird.