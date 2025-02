Der Stadtrat soll am kommenden Mittwoch über die Kürzungen entscheiden. Wenn er zustimmt, soll das reduzierte Angebot ab dem 1. April gelten. Aus Sicht von Hilbert gilt es, keine Zeit zu verlieren. Ohne Kürzungen müsste die Stadt der DVB monatlich 800.000 Euro monatlich zuschießen. "Die müssten irgendwo anders her finanziert werden", sagte Hilbert.

Eigentlich müsste bei einer wachsenden Stadt und steigenden Fahrgastzahlen das ÖPNV-Angebot ausgebaut werden, so Lösch. Doch die hohen Kosten durch gestiegene Energie- und Baupreise sowie höhere Tarifabschlüsse zwingen zu den Einsparungen, sagte Lösch.

Die vorgesehenen Kürzungen betreffen mehrere Dresdner Linien. Laut DVB sollen die beiden Fähren in Johannstadt und Niederpoyritz eingestellt werden, die Bergbahnen nur noch im Sommer fahren und auch zwei Buslinien verschwinden. Vor allem in den Randbereichen der Stadt soll auf etlichen Linien an der Takt deutlich gekürzt werden.