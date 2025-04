Mutmaßliche Anhänger von Hansa Rostock haben am Dienstag in Stralsund eine Schülergruppe aus Dresden bedroht und erpresst. Wie die Polizei mitteilte, soll die Dresdner Schülergruppe vermutlich am Vortag Sticker des Fußballvereins Dynamo Dresden in der Stadt verteilt haben. Außerdem hätten sie einem Jungen ein Hansa-Shirt entwendet.