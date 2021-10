Fußball Dresden will Dynamo-Ausschreitungen bei Anhörung aufarbeiten

Die Ausschreitungen am Rande des Fußballspiels von Dynamo Dresden Mitte Mai erschütterten ganz Deutschland. Immer wieder wurde in der Folge gefordert, dass Verein, Stadt und Polizei an einem Strang ziehen sollten, um solche Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine Anhörung von Sachverständigen. Am Montag treffen sie erstmals zusammen.