So sieht das Hauptquartier der Soko "Hauptallee" aus.

So sieht das Hauptquartier der Soko "Hauptallee" aus.

So sieht das Hauptquartier der Soko "Hauptallee" aus. Bildrechte: MDR/Tobias Wilke

Weil Presse und Medien eine wichtige Rolle spielen bei der Verbreitung von solchen Fahndungsaufrufen, gestattet die Soko "Hauptallee" dem MDR SACHSEN Dreharbeiten bei den Videoauswertern der Soko "Hauptallee". Wegen des sensiblen Drehorts ist das keineswegs selbstverständlich: Die Beamtinnen und Beamten dürfen wegen der Gefahr von Bedrohungen oder Racheakten nicht erkannt werden. Zudem hängen an mehreren Stellwänden zum Teil großformatige Fotos bereits ermittelter Tatverdächtiger, die keineswegs aus dem MDR SACHSENSPIEGEL erfahren sollen, dass die Polizei in den kommenden Tagen bei ihnen vor der Tür stehen wird.

Ein Großraumbüro voller Rechner also, in dem es sehr viel zu sehen gibt, aber aus datenschutzrechtlichen und ermittlungstaktischen Gründen vergleichsweise wenig zu zeigen.

Eine Sekunde Videomaterial kann aus bis zu 60 Einzelbildern bestehen. Die Beamtinnen und Beamten suchen den jeweils besten Moment, in dem beispielsweise ein mutmaßlicher Täter die Maske abnimmt, um ein Bier zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen und sich in Richtung der Kamera dreht. In anderen Situationen schneiden die Auswerter Sequenzen zusammen, die die Tatbeteiligung des Verdächtigen dokumentieren.