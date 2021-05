Während das Spiel von Dynamo Dresden gegen Türkgücu München läuft, überwiegt bei den Fans der Jubel über die vier Tore. Doch die Stimmung ist am Sonntag von Anfang an pressefeindlich. Aggressive Hooligans zwingen Kameramann Uwe Nitschke und Reporter Christoph Schlüter, die für RTL von der Aufstiegsfeier berichten, zum Rückzug. "Während die uns angebrüllt haben, zog sich der eine die Maske runter und der andere den Schal hoch", sagt Christoph Schlüter. "In dem Fall war auch klar, hier gibt es jetzt Gewalt, wir müssen hier weg."