Die Dresdner Polizei hat ungewöhnlich deutlich auf Sicherheitsmängel im Stadion des Vereins SG Dynamo Dresden hingewiesen und gleichzeitig den Verein für seine Gleichgültigkeit kritisiert. Polizeisprecher Thomas Geithner sagte, es gehe hierbei um Sicherheit in Notfällen und nicht in erster Linie um Identifizierung und Verfolgung möglicher Straftaten. Der Polizeisprecher nannte vielmehr Fluchtwege und das Leiten von Menschenmassen in Paniksituationen als Beispiele.



Geithner verwies in diesem Zusammenhang auf abgeklebte Sicherheitskameras vor dem K-Block, den die Polizei als "Problem-Block" bezeichnet. Die Polizei habe bei den beiden zurückliegenden Heimspielen den Verein auf den Missstand aufmerksam gemacht, ohne dass etwas geschehen sei.