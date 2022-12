Zwei Männer aus der Hooligan-Szene sind in England wegen gewalttätiger Ausschreitung zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher des Harrow Crown Courts bei London auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind gegen den Dynamo-Dresden-Hooligan Sebastian R. und den Lok-Leipzig-Hooligan Peter K. je eine dreijährige Haftstrafe sowie zehn Jahre Stadionverbot verhängt worden. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im September am Rande eines Länderspiels England gegen Deutschland mit weiteren Schlägern den "Green Man Pub" in der Nähe des Wembley-Stadions überfallen haben. Mehrere Menschen waren verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden.