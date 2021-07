Großeinsatz Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen nach Dynamo-Randale in Dresden

Hauptinhalt

Die Polizei hat am Morgen vier Verdächtige im Zusammenhang mit den Randalen am Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden im Mai festgenommen. Randalierer hatten am Rande eines Dynamo-Spiels Polizisten und Medienvertreter attackiert. 800 Beamte durchsuchen derzeit Wohnungen in Sachsen und Brandenburg. Die Ermittler wollen Beweismittel sicherstellen.