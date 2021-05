Schon am Mittag hatten sich mehrere hundert Menschen rund um den abgesperrten Bereich am Stadion versammelt und immer wieder Pyrotechnik gezündet. Vor allem am Großen Garten und am Straßburger Platz waren zahlreiche Fans – zum Großteil ohne Mundschutz – zusammengekommen. Am frühen Nachmittag kam es dann bereits zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans, die Pyrotechnik zündeten, unter anderem am Trainingsgelände unweit des Stadions.