Pandemie Sachsens Kabinett berät neue Corona-Verordnung

Sachsens Kabinett will am Dienstagmittag über die Eckpunkte einer neuen Corona-Verordnung sprechen. Darin sollen auch Ergebnisse einer Beratung der Regierung mit Wissenschaftlern und Vertretern von Verbänden einfließen. Zu der Online-Konferenz hatten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Montagnachmittag eingeladen.