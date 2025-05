Die Rückführung in die Natur sei das große Ziel, sagt Gräfe. In Volieren in Gärten und Waldstücken würden die Tiere vorbereitet. "Sobald sie fit sind, gehen sie raus. Wir halten sie nicht länger als nötig."

Aber was ist zu tun, wenn plötzlich ein Eichhörnchenbaby im eigenen Garten oder Park auftaucht? "Nicht verwechseln: Wildtiere kommen nur in der Not zum Menschen. Wenn ein Tier ein Hosenbein hochklettert oder auf der Schulter sitzt, dann braucht es Hilfe!", sagt Gräfe. In solchen Fällen helfe eine warme Decke, ein Karton - und der Anruf bei einer Auffangstation. "Nicht selbst versuchen - Wildtiere sind keine Kuscheltiere. Große Tiere können kräftig zubeißen." Der Verein Hörnschenhausen Dresden e.V. ist vernetzt mit über 300 Stationen bundesweit. Hilfe sei meist nur einen Anruf entfernt, sagt die Eichhörnchenretterin.