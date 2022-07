Die Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln gegen eine Diebesbande. Diese soll rund 140 Einbrüche in Dresden und Umgebung verübt haben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Aus dem aktuellen Polizeibericht Dresden Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Zeit: 12.07.2022, 12:00 Uhr bis 13.07.2022, 21:00 Uhr

Ort: Dresden-Torna



Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Kauschaer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und drangen in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Der Sachschaden ist nicht bekannt.



Einbruch in Einfamilienhaus

Zeit: 13.07.2022, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ort: Radebeul



Am Mittwochabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Rietzschkegrund eingebrochen. Die Täter zerstörten die Sicherung eines Fensters und durchsuchten das Wohnhaus. Sie stahlen unter anderem Technik und Bargeld. Abschließende Angaben zum Wert des Diebesgutes und der Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.



Einfamilienhaus durchsucht

Zeit: 13.07.2022, 03:45 Uhr bis 07:30 Uhr

Ort: Dohna, OT Meusegast



In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter öffneten die Verandatür und durchsuchten die Innenräume. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In unmittelbarer Nähe versuchten die Täter in ein weiteres Haus zu gelangen, was aber nicht gelang. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt etwa 100 Euro.