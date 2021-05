Die Polizei in Berlin hat den gesuchten Zwilling aus dem Berliner Clan-Mileu gefasst, der am Einbruch ins Grüne Gewölbe beteiligt gewesen sein soll. Der Tatverdächtige wurde am Montagabend bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Neukölln festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit.

Festnahme und Beweissicherung in Wohnung

Der bislang flüchtige 22 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Montagabend von Zielfahndern des Bundeskriminalamts (BKA) festgenommen. An der Festnahme waren Polizisten des Landeskriminalamts Berlin, der Berliner und der Dresdner Polizei, Spezialkräfte der Bundespolizei und des mobilen Einsatzkommandos des BKA beteiligt. Sie beschlagnahmten laut Staatsanwaltschaft Dresden auch ein Mobiltelefon und Kleidungsstücke als Beweise. Der Mann soll noch am Dienstag dem ermittelnden Richter in Dresden vorgeführt werden.

Vorwürfe: Schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung

Bereits Ende 2020 waren der Zwillingsbruder des Mannes und drei weitere Verdächtige aus dem kriminellen Clanmilieu im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe festgenommen worden. Nach dem 22-Jährigen wurde seit Mitte November 2020 öffentlich gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihm schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Denn nach dem Juwelendiebstahl soll er in einem Auto geflohen sein, das er später in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Dresden anzündete und das erheblichen Sachschaden verursachte.

Mit diesem Auto waren die Juwelendiebe Ende 2019 vom Grünen Gewölb e aus geflohen, sagte die Polizei. Bildrechte: Polizei Dresden

Vor eineinhalb Jahren machte der Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe weltweit Schlagzeilen. 25. November 2019 wurden aus einer Vitrine unschätzbare Schmuckstücke gestohlen. Schnell kam der Remmo-Clan aus Berlin ins Visier der Ermittler. Immer wieder gab es Razzien im Umfeld der Großfamilie. Diese Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten wurden 2019 aus dem gestohlen. Wo die Gegenstände aus dem 17. und 18. Jahrhundert derzeit sind, ist unklar. Bildrechte: SKD, Jürgen Karpinski