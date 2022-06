Der kluge Hans war ein Pferd aus Berlin, das bei öffentlichen Auftritten Anfang des 20. Jahrhunderts seine Kopfrechenkünste präsentierte. Die Antwort kam per Hufstampfen. Leider ein Schwindel, das Pferd interpretierte die Stimmlage und die Gesten seines Besitzers . So kam es zu richtigen Antworten. Und so soll es auch bei manchem Ergebnis der Spurensuche bei Man-Trailer-Hunden sein.

Man-Trailer-Hunde sind Spurensuchhunde, die auf menschliche Gerüche spezialisiert sind. Oft leisten sie herausragende Ergebnisse bei der Suche nach Vermissten. Der Clou aber ist, dass die Hunde eine Schweiß- oder Speichelprobe eines Menschen auch nachweisen können sollen, indem der Hund seinem Hundeführer, meist ein Polizist oder eine Polizistin, ein Signal gibt. Der Beweis: dieser Mensch war hier an diesem Ort. So war es auch bei der Beweissuche zum Einbruch ins Grüne Gewölbe. Die entscheidenden Spurensuchen mit sechs Hunden am Dresdner Schloss und an der angrenzenden Augustusbrücke über die Elbe gab es im März und Juni 2021.