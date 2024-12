Auf der Nossener Brücke in Dresden fallen bis mindestens zum Frühjahr zwei Fahrspuren weg. Grund sind die kürzlich entdeckten Risse an den Schweißnähten der Brücke, wie die Stadt mitteilte. Bis diese repariert sind, stehe in jede Fahrtrichtung zur Entlastung der Brücke nur noch eine Spur zur Verfügung, hieß es. Die Markierungsarbeiten für die neue Verkehrsführung laufen bereits seit Dienstag. Das stark frequentierte Bauwerk soll mittelfristig durch einen Neubau ersetzt werden.