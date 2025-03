Vor einem halben Jahr ist ein Zug der Carolabrücke in Dresden eingestürzt. Der Teil, über den Straßenbahngleise führten, war in der Nacht zum 11. September 2024 um 2:59 Uhr überraschend eingebrochen und in die Elbe gestürzt. Ins Entsetzen über das Infrastrukturdesaster mischte sich auch Erleichterung, dass keine Menschen, Straßenbahn- und Autofahrer verletzt oder getötet worden waren. Denn eine Videokamera hatte Minuten vor dem Einsturz noch Radfahrer, Autos und um 2:50 Uhr eine Straßenbahn gefilmt, die als letzte die Brücke nutzten.